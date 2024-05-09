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17:44, 9 мая 2024Мир

В Польше признали присутствие солдат НАТО на Украине

Премьер Польши Туск: солдаты НАТО присутствуют на Украине

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что солдаты НАТО присутствуют на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Туска, альянс помогает Киеву настолько, насколько это возможно. «Ну и там есть немного войск, то есть солдат. Там есть немного солдат. Наблюдателей, инженеров», — добавил он, не уточнив, военные каких стран и в каком количестве находятся на Украине.

9 мая генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что у военно-политического блока нет планов размещать силы на Украине.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вмешательство стран Запада в конфликт на Украине с участием своих вооруженных сил потенциально несет огромную опасность.

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      Варвара Кошечкина
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