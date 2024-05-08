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12:11, 8 мая 2024Мир

Песков заявил об опасности вмешательства стран НАТО в конфликт на Украине

Песков: вмешательство стран НАТО в конфликт на Украине несет опасность
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Вмешательство стран Запада в конфликт на Украине с участием своих вооруженных сил потенциально несет огромную опасность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Украинское правительство является непредсказуемым. Мы множество раз говорили, что непосредственное вмешательство войск НАТО потенциально несет огромную опасность», — сообщил пресс-секретарь.

Таким образом Песков прокомментировал петицию президента Украины Владимира Зеленского, которая была опубликована на его официальном сайте 7 мая. В ней Киев призывает страны Запада в кратчайшие сроки принять решение относительно введения их войск для участия в конфликте.

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      Дарья Устьянцева
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