Песков заявил об опасности вмешательства стран НАТО в конфликт на Украине

Песков: вмешательство стран НАТО в конфликт на Украине несет опасность

Вмешательство стран Запада в конфликт на Украине с участием своих вооруженных сил потенциально несет огромную опасность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Украинское правительство является непредсказуемым. Мы множество раз говорили, что непосредственное вмешательство войск НАТО потенциально несет огромную опасность», — сообщил пресс-секретарь.

Таким образом Песков прокомментировал петицию президента Украины Владимира Зеленского, которая была опубликована на его официальном сайте 7 мая. В ней Киев призывает страны Запада в кратчайшие сроки принять решение относительно введения их войск для участия в конфликте.