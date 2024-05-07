На Украине появилась петиция с призывом ввести иностранные войска

На Украине появилась петиция, призывающая ввести в страну иностранные войска

На Украине появилась петиция с предложением призвать иностранных лидеров ввести в страну свои войска. Она опубликована на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Автор петиции просит «в кратчайшие сроки» принять решение о том, чтобы обратиться за помощью к каждой из стран-членов Европейского союза (ЕС), Великобритании и США относительно введения их войск на территорию Украины.

Петиции необходимо набрать 25 тысяч голосов, чтобы ее рассмотрел президент страны.

Ранее официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что президент США Джо Байден выступает против отправки американских войск на Украину. При этом лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса Хаким Джеффрис не исключил участия страны в украинском конфликте.