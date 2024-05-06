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22:00, 6 мая 2024Мир

В США исключили отправку войск на Украину

Госдеп: Байден ясно исключил отправку американских войск на Украину
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Nathan Howard / Reuters

Официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер ответил на просьбу прокомментировать слова лидера демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса Хакима Джеффриса, который не исключил участие вооруженных сил страны в конфликте на Украине. Слова Миллера приводит РИА Новости.

Миллер отказался реагировать на заявление Джеффриса и напомнил, что американский лидер Джо Байден выступает против ввода американских сил на Украину.

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«Президент ясно дал понять, что он не отправит силы США воевать на Украину», — исключил он.

Ранее Хаким Джеффрис допустил, что Вашингтон в случае поражения Украины может вмешаться в конфликт путем задействования вооруженных сил. При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что власти поблагодарят союзников, если те введут войска на территорию страны.

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      Марина Совина
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