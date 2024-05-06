Конгрессмен назвал условие для ввода войск США на Украину
Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис в интервью телеканалу CBS News назвал условие для ввода американских войск на Украину.
По его словам, в случае падения Украины Соединенным Штатам, возможно, придется вмешаться конфликт путем задействования своих вооруженных сил.
Конгрессмен добавил, что в Республиканской партии растет пророссийская фракция, которая не хочет поддерживать Киев и не считает Россию врагом Соединенных Штатов.
Ранее бывший агент Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон заявил, что для ввода войск на Украину Соединенным Штатам потребовалась бы большая армия и несколько месяцев серьезной подготовки. Джонсон уточнил, что для вмешательства в российско-украинский конфликт США потребуется на наращивание своих сил в Германии и Румынии пять-семь месяцев.