Конгрессмен назвал условие для ввода войск США на Украину

Конгрессмен Джеффрис: США вмешаются в конфликт при поражении Украины

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис в интервью телеканалу CBS News назвал условие для ввода американских войск на Украину.

По его словам, в случае падения Украины Соединенным Штатам, возможно, придется вмешаться конфликт путем задействования своих вооруженных сил.

Конгрессмен добавил, что в Республиканской партии растет пророссийская фракция, которая не хочет поддерживать Киев и не считает Россию врагом Соединенных Штатов.

Ранее бывший агент Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон заявил, что для ввода войск на Украину Соединенным Штатам потребовалась бы большая армия и несколько месяцев серьезной подготовки. Джонсон уточнил, что для вмешательства в российско-украинский конфликт США потребуется на наращивание своих сил в Германии и Румынии пять-семь месяцев.