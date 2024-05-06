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05:18, 6 мая 2024Мир

Конгрессмен назвал условие для ввода войск США на Украину

Конгрессмен Джеффрис: США вмешаются в конфликт при поражении Украины
Хаким Джеффрис

Хаким Джеффрис. Фото: Michael McCoy / Reuters

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис в интервью телеканалу CBS News назвал условие для ввода американских войск на Украину.

По его словам, в случае падения Украины Соединенным Штатам, возможно, придется вмешаться конфликт путем задействования своих вооруженных сил.

Конгрессмен добавил, что в Республиканской партии растет пророссийская фракция, которая не хочет поддерживать Киев и не считает Россию врагом Соединенных Штатов.

Ранее бывший агент Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон заявил, что для ввода войск на Украину Соединенным Штатам потребовалась бы большая армия и несколько месяцев серьезной подготовки. Джонсон уточнил, что для вмешательства в российско-украинский конфликт США потребуется на наращивание своих сил в Германии и Румынии пять-семь месяцев.

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      Марина Совина
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