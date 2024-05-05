Экс-агент ЦРУ Джонсон: США нужно 700 тысяч солдат для ввода войск на Украину

Для ввода войск на Украину Соединенным Штатам потребовалась бы большая армия и несколько месяцев серьезной подготовки, заявил бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. Его цитирует РИА Новости.

Джонсон уточнил, что для вмешательства в российско-украинский конфликт США потребуется на наращивание своих сил в Германии и Румынии пять-семь месяцев. «Вы думаете, что русские будут просто так сидеть и смотреть, как американцы собирают 600-700-тысячную армию?» — спросил экс-агент ЦРУ.

По его мнению, это невозможно, поскольку в таком случае Вашингтону нужно будет отозвать своих солдат — свыше 400 тысяч человек — из Латинской Америки, Африки и других регионов.

Ранее 5 мая бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен сообщил, что Франция отправила солдат Иностранного легиона в Славянск. По его словам, эти войска размещаются непосредственно в зоне горячих боевых действий и призваны помочь украинцам противостоять наступлению России в Донбассе.