Франция отправила военных на Украину, утверждают в США. В зону конфликта могут прибыть более тысячи бойцов

Asia Times: Франция отправила на помощь ВСУ солдат из Иностранного легиона

Франция могла отправить своих военных на Украину для поддержки 54-й отдельной механизированной бригады в Славянске. Солдат набрали из 3-го французского пехотного полка — одного из основных подразделений Иностранного легиона. Об этом утверждает бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times.

Французский Иностранный легион — это войсковое соединение, входящее в состав сухопутных войск Франции и комплектуемое преимущественно из иностранцев.

На Украину могут прибыть полторы тысячи французских бойцов

Брайен утверждает, что первая группа французских военных, отправленных на Украину, насчитывает около 100 человек. Всего в зону конфликта могут прибыть примерно полторы тысячи бойцов.

Эти войска размещаются непосредственно в зоне горячих боевых действий и призваны помочь украинцам противостоять наступлению России в Донбассе. Первые 100 человек — специалисты по артиллерии и наблюдению Стивен Брайен бывший помощник замминистра обороны США

Брайен также пишет, что решение отправить солдат Иностранного легиона на Украину является своеобразным компромиссом президента Франции Эммануэля Макрона. «Франция не развертывает свою армию, и, помимо небольшого числа офицеров, посланные люди не являются французскими гражданами», — отметил экс-помощник замминистра обороны США.

Брайен заявил, что решение Макрона может спровоцировать общеевропейскую войну

Брайен считает, что решение об отправке солдат Иностранного легиона на Украину может спровоцировать общеевропейскую войну. Однако Макрон, по его словам, хочет выглядеть «крутым парнем», не встречая особого сопротивления внутри страны. «Это потому, что солдат французской армии не посылают, и в ближайшем будущем не будет никакого призыва на военную службу или других мер. Это явно снижает потенциальную ярость политических оппонентов Макрона», — объяснил он.

Вторая причина отправки бойцов — гнев Макрона по поводу того, что французские войска «выгоняются из Сахельской Африки и заменяются русскими».

Фото: Thomas Peter / Reuters

Макрон заявлял о возможности отправки войск на Украину

Ранее президент Франции уже говорил о возможности отправить войска на помощь Вооруженным силам Украины. По его словам, многие страны Европейского союза приняли и согласились с позицией Парижа по этому вопросу.

«Мы это обсудили, консенсус по отправке сухопутных войск в официальной манере пока не достигнут, но ничего не может быть исключено», — сказал французский лидер, отметив, что западные страны сделают все, чтобы «не дать России победить» в конфликте.

Однако среди других европейских политиков идея подверглась критике. Так, канцлер Германии Олаф Шольц указал, что НАТО не станет стороной конфликта на Украине, а немецкие военнослужащие не будут отправлены на Украину. Против инициативы высказались и Словакия, Чехия, Польша, Швеция, Венгрия, Германия, Италия, Испания.