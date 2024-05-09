В НАТО высказались о возможности отправить войска на Украину
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался о возможности отправки войск на Украину. Его слова передает агентство ANSA.
«У НАТО нет планов размещать силы на Украине. Когда я встречался с украинскими властями на прошлой неделе, они не просили об этом», — заявил глава альянса.
Ранее Столтенберг заявил, что среди стран-членов НАТО нет единства в вопросе, касающемся принятия Украины в состав альянса. Он подчеркнул, что союзникам Киева нужно много работать, чтобы страна соответствовала необходимым стандартам члена НАТО.
29 апреля генсек альянса приехал на Украину с необъявленным визитом. Он провел совместную пресс-конференцию с президентом страны Владимиром Зеленским. Во время поездки он высказался о поддержке Украины и затронул вопрос ее вступления в НАТО.