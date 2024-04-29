Генсек НАТО приехал к Зеленскому с необъявленным визитом. О чем они говорили?

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приехал в Киев с необъявленным визитом

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг приехал на Украину с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и провел с ним совместную пресс-конференцию, трансляция велась на сайте альянса. В рамках визита он высказался о вступлении страны в НАТО и поддержке Киева.

Генсек НАТО прибыл на Украину на поезде

Как сообщает Reuters, Столтенберг прибыл на Украину на поезде, это его третий визит в страну с начала специальной военной операции (СВО) в феврале 2022 года.

В ходе визита он заявил, что страны НАТО не выполнили своих обещаний за последние месяцы. «США потратили шесть месяцев, чтобы договориться о пакете помощи, а европейские союзники не доставили боеприпасы, которые мы обещали. Но теперь я уверен, что все изменится», — заверил он.

Фото: Thomas Peter / Reuters

Столтенберг также предположил, что Украина сможет изменить ситуацию на поле боя, однако подчеркнул, что для этого европейские союзники и США должны выполнить свои обещания.

Столтенберг оценил перспективы вступления Украины в НАТО

Генсек НАТО в рамках визита заявил, что Украина не сможет получить приглашение в НАТО на саммите организации в июле. «Когда время будет подходящим, Украина сразу станет членом НАТО. (...) Для того, чтобы это решение было принято... нам нужен консенсус. Я не ожидаю, что такого согласия нам удастся достичь на саммите в июле», — указал он.

В начале апреля постпред США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит заявила, что вступление Украины в НАТО возможно после завершения военного конфликта с Россией. «НАТО согласится на полноценное членство Украины, когда условия будут выполнены, а союзники согласятся, и это относится к летнему саммиту», — сказала дипломат.