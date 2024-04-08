В США назвали возможным вступление Украины в НАТО после завершения конфликта

Постпред США Смит: вступление Украины в НАТО возможно после завершения конфликта

Вступление Украины в НАТО возможно после завершения военного конфликта с Россией, заявила постпред США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит. Ее цитирует РИА Новости.

«НАТО согласится на полноценное членство Украины, когда условия будут выполнены, а союзники согласятся, и это относится к летнему саммиту», — сказала дипломат.

Ранее министр иностранных дел Польши Польши Радослав Сикорский сообщил, что страны-члены НАТО решили создать совместной миссии на Украине.