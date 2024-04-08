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17:37, 8 апреля 2024Мир

В США назвали возможным вступление Украины в НАТО после завершения конфликта

Постпред США Смит: вступление Украины в НАТО возможно после завершения конфликта

Фото: Reuters

Вступление Украины в НАТО возможно после завершения военного конфликта с Россией, заявила постпред США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит. Ее цитирует РИА Новости.

«НАТО согласится на полноценное членство Украины, когда условия будут выполнены, а союзники согласятся, и это относится к летнему саммиту», — сказала дипломат.

Ранее министр иностранных дел Польши Польши Радослав Сикорский сообщил, что страны-члены НАТО решили создать совместной миссии на Украине.

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      Виктория Кондратьева
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