В НАТО заявили об отсутствии согласия насчет принятия Украины

Генсек Столтенберг заявил об отсутствии согласия в НАТО насчет принятия Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил украинским военным в Киеве, что среди членов альянса нет согласия по вопросу принятия Украины в блок. Его слова приводит ТАСС.

Столтенберг подчеркнул, что для принятия Украины в альянс требуется согласия не большинства из 32 союзников, а всех. Однако на данный момент это условие отсутствует. По его словам, члены НАТО работают над согласием по вопросу Украины.

«Нам нужно двигаться к этой цели, работать много для того, чтобы вы были полностью совместимы, соответствовали всем натовским стандартам», — отметил он.

29 апреля Столтенберг приехал на Украину с необъявленным визитом. Он встретился с президентом страны Владимиром Зеленским и провел с ним совместную пресс-конференцию.