Медведев заглянул в комментарии хабаровчанина и рассказал о победе над Навальным

Пользователи Instagram обратили внимание на комментарий премьер-министра Дмитрия Медведева под фотографией жителя Хабаровска, который заметил преимущество по числу подписчиков главы правительства в сравнении с аккаунтом оппозиционера Алексея Навального.

«В инставойне партия власти одерживает решительную победу», — отметил хабаровчанин Дмитрий Сериков, сопроводив публикацию хештегами #Навальный2018 и #выборы2018.

В инста войне партия власти одерживает решительную победу - Вечер тянет на политику #Навальный2018 #выборы2018 A post shared by Dima Serikov (@serikov27) on Sep 24, 2017 at 2:55am PDT

На скриншоте, опубликованном Сериковым, показано, что у Навального 236 тысяч подписчиков в Instagram, у возглавляющего «Единую Россию» Медведева — 2,8 миллиона. «А в жизни — тем более», — говорится в первом комментарии, написанном с официального аккаунта главы правительства.

Запись набрала 75 лайков, что на порядок больше, чем обычные публикации Серикова. В комментариях многие пользователи попытались вступить в полемику с Медведевым, но на данный момент каких-либо дополнительных комментариев премьер-министра под публикацией нет.

У Серикова 148 подписчиков, в число которых Медведев не входит.