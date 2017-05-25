Медведев подписался на страницу Усманова во «ВКонтакте»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписался на страницу миллиардера Алишера Усманова во «ВКонтакте». На данный факт обратил внимание ряд СМИ, в частности «Известия».

У предпринимателя на данный момент свыше семи тысяч подписчиков. При этом данные о «Друзьях» на странице не отображаются. Возможно, это связано с тем, что Усманов запретил с ним «дружить» (соответствующая функция на странице олигарха не доступна), зато ему можно «отправить подарок».

На стене 63-летнего бизнесмена пока только три поста. Два из них — это видеообращения к оппозиционеру Алексею Навальному. Еще один — опубликованный 18 мая снимок, который встал на аватар.

У Медведева 2,2 миллиона и 11 друзей, среди которых, например, глава Чечни Рамзан Кадыров, актриса Мария Кожевникова, а также телеведущая Тина Канделаки.