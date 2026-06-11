ВСУ начали массированную атаку на российский регион

Развожаев: ВСУ атаковали Севастополь, сбито 10 беспилотников

Вечером 10 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакую Севастополь при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

«Уже сбито 10 БПЛА в районе Северной стороны, Парка Победы и мыса Фиолент», — говорится в сообщении. Чиновник уточнил, что пока информация о пострадавших не поступала. Он призвал местных жителей покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

10 июня 08:00 до 20:00 по московскому времени в небе над 13 регионами России было уничтожено 203 украинских беспилотника.