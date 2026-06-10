Экс-евродепутат Филипп де Вилье: Зеленский чувствует себя неуверенно в конфликте с Россией

Бывший евродепутат от Франции Филипп де Вилье прокомментировал действия президента Украины Владимира Зеленского в отношении России. Об этом он высказался в интервью Le Journal du Dimanche.

Де Вилье раскрыл состояние Зеленского и заявил, что тот чувствует себя неуверенно в затяжном конфликте с Россией.

«Сегодня Зеленский сталкивается с серьезными внутренними проблемами. <…> Недавно он реабилитировал Андрея Мельника — как и Степана Бандеру, сотрудничавшего с нацистами против России. Ему приходится опираться <…> даже на самые сомнительные страницы истории», — сказал он.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков назвал истинную цель борьбы Украины. По его мнению, Киев борется не за независимость, а за то, чтобы стать частью Запада.