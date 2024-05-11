В США впервые за 21 год объявили максимальный уровень магнитной бури

В США объявили максимальный уровень G5 магнитной бури впервые с 2003 года

Национальная метеорологическая служба США впервые за 21 объявили максимальный уровень достигшей Земли магнитной бури. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Уточняется, что экстремальные условия на уровне G5 достигли Земли в 6:54 вечера по восточному времени (01:54 по московскому). Данный уровень означает возможные масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи. Метеорологическая служба США допустила, что геомагнитный шторм сохранится на протяжении выходных.

Отмечается, что в последний раз максимальный уровень оценки геомагнитной бури устанавливался в октябре 2003 года.

10 мая на Земле зафиксировали мощную магнитную бурю уровня G3. Как рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев, в небе над Санкт-Петербургом и Москвой могут появиться полярные сияния.