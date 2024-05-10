Россиян предупредили о сильной магнитной буре

Институт прикладной геофизики: на Земле началась сильная магнитная буря

На Земле началась магнитная буря сильного уровня. Об этом россиян предупредили в Институте прикладной геофизики (ИПГ) в разговоре с ТАСС.

Как показывают данные мониторинга, возмущенность магнитного поля Земли достигла уровня G3, соответствующему «сильно» по шкале мониторинга из пяти показателей. Это означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах, в том числе ложные тревоги в предохранительных системах и «закипания» масляных трансформаторов. Кроме того, возможны перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи.

Отмечается, что в средних широтах можно будет наблюдать полярные сияния.

Ранее на Солнце произошла новая особо крупная вспышка класса Х3.9. Она стала четвертой по силе за последние 25 лет.

8 мая ученые ИПГ зарегистрировали 15 мощных вспышек на Солнце. При этом две из них оказались высочайшего класса Х. Некоторые вспышки сопровождались нарушением КВ-радиосвязи и выбросом корональной массы.