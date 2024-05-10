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13:06, 10 мая 2024Наука и техника

Ученые зафиксировали одну из мощнейших за 25 лет вспышку на Солнце

ИКИ РАН: в юго-западной части Солнца произошла особо крупная вспышка класса Х3.9
СюжетВспышки на солнце:

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

На Солнце произошла новая особо крупная вспышка класса Х3.9, она стала четвертой по силе за последние 25 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление сотрудников Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Солнечные вспышки делятся на различные категории в зависимости от их мощности. В настоящее время существуют пять классов: A, B, C, M и X.

Последняя зафиксированная вспышка относится к самому сильному виду. Уточняется, что она произошла в юго-западной части солнечного диска. На этом фоне ученые заявили о риске образования сильных магнитных бурь на Земле 12-13 мая.

Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев предупредил россиян о риске образования магнитной бури высшего уровня 11 мая. По его словам, подобная угроза возможна на фоне серии мощных вспышек на Солнце, которые ученые фиксируют с начала этого месяца.

Он заявил, что за последние трое суток Солнцем было выброшено четыре исключительно крупных облака плазмы. Если они объединятся в один объект, магнитная буря в своем пике может достичь уровня не менее G4.33. Она может стать самой мощной с 2005 года.

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      Анатолий Акулов
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