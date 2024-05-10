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09:40, 10 мая 2024Экономика

Россиян предупредили о риске магнитной бури высшего уровня

Ученый Богачев: магнитная буря высшего уровня может накрыть Землю 11 мая

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

11 мая Землю впервые за последние 20 лет может накрыть магнитная буря высшего уровня после серии мощных вспышек на Солнце. Об угрозе россиян предупредил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев. Его слова приводит РИА Новости.

Речь идет о риске магнитной бури высшего пятого уровня. Ученый уточнил, что за последние трое суток в сторону Земли Солнцем было выброшено четыре «исключительно крупных» облака плазмы. Они могут слиться в единый крупный объект, который, вероятно, ударит по магнитному полю планеты в ночь на 11 мая, предупредил Богачев.

Согласно ожиданиям ученых, в своем пике буря достигнет уровня не менее G4.33. При этом вероятность достижения ей уровня G5 оценивается в 15 процентов. Если это произойдет, магнитная буря станет самой мощной с 2005 года, резюмировал Богачев.

8 мая ученые Института прикладной геофизики (ИПГ) зарегистрировали 15 мощных вспышек на Солнце. При этом две из них оказались высочайшего класса Х. Некоторые вспышки сопровождались нарушением КВ-радиосвязи и выбросом корональной массы.

До этого, 5 мая, ученые зафиксировали еще семь мощных вспышек на Солнце. В начале месяца произошла другая вспышка класса Х, из-за которой на Земле началась магнитная буря класса G3.

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      Анатолий Акулов
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