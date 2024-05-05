На Солнце произошли семь мощных вспышек

На Солнце 5 мая зафиксировали семь мощных вспышек

Ученые зафиксировали семь мощных вспышек на Солнце, две из них относятся к классу Х. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Уточняется, что пять мощных вспышек соответствовали классу М. Самая слабая — уровню М1.3, а самая сильная — М7.5. Помимо этого, две вспышки X1.3 произошли в 09:01 и в 14:54 по московскому времени.

Ранее вспышку класса X фиксировали в пятницу, 3 мая. Из-за нее на Земле началась магнитная буря класса G3, оцененная как «сильная» по шкале мониторинга. В это время в некоторых регионах европейской части России можно было увидеть полярное сияние.

2 апреля специалист по природным катастрофам Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов предупредил, что из-за аномальной жары летом 2024 года увеличится число природных катастроф.