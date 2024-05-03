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06:25, 3 мая 2024Россия

Россиян предупредили о третьей по силе магнитной буре года

ЛСА: полярные сияния в Москве и Санкт-Петербурге появились из-за магнитной бури

Фото: George Zakharchuk / Russian Look / Global Look Press

Причиной появления полярного сияния в Москве и Санкт-Петербурге могла стать магнитная буря. Об этом сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Ученые предупредили, что буря увеличилась до сильной, текущий индекс составляет около семи. Причины явления по-прежнему не полностью понятны. Почти над всей территорией России сформирована зона полярных сияний.

Ранее о странном свечении сообщили жители Киева, Одессы, Днепра и западных регионов Украины. Очевидцы подчеркивали, что странный объект движется.

Позднее появилась версия, согласно которой в небе могли быть замечены следы ступеней ракеты Falcon 9. Она вывела на орбиту два спутника.

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      Евгений Силаев
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