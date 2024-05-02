По всей Украине заметили странное свечение в небе

В Киеве и ряде украинских городов заметили странное свечение в небе

По всей территории Украины в небе наблюдается странное свечение. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По информации СМИ, аномалию заметили в Киеве, Одессе, Днепре и западных регионах страны. Очевидцы подчеркивают, что странное свечение движется. Другие подробности неизвестны.

Ранее специалист по природным катастрофам Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов предупредил, что из-за аномальной жары летом 2024 года увеличится число природных катастроф. По его словам, рост температур неизбежно приводит к учащению катаклизмов и аномалий, таких как ураганы, смерчи, наводнения и засухи. Климатолог считает, что с каждым годом лето в России будет становиться только жарче.