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17:25, 2 апреля 2024Экономика

Россиян предупредили о росте числа природных катастроф из-за аномальной жары

Эксперт Карнаухов: аномальная жара летом вызовет рост числа природных катастроф

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Лето 2024 года будет аномально жарким, из-за чего число природных катастроф увеличится. Об этом россиян предупредил специалист по природным катастрофам Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов в разговоре с Ura.ru.

По словам климатолога, рост температур неизбежно приводит к учащению катаклизмов и аномалий в природе, таких как ураганы, смерчи, наводнения и засухи. Помимо этого, аномальная жара из-за засухи вызывает увеличение числа лесных пожаров. Карнаухов уточнил, что с каждым годом лето в России и в мире в целом будет становиться жарче. «Средние значения температур уже несколько десятков лет растут. Мы уверенно движемся к тому, что чуть ли не каждый последующий год будет теплее предыдущего. Но на самом деле изменение средней температуры не очень большое. За последние 100 лет температура на нашей планете увеличилась всего на два градуса», — добавил он.

Кроме того, эксперт рассказал, что лето в Центральной России, судя по тому, какая погода наблюдается весной, может также сопровождаться регулярными дождями.

Днем ранее стало известно, что жителям Московского региона и Центральной России пообещали жаркое лето. Синоптик не исключил, что в 2024 году дней с температурой не ниже плюс 25-30 градусов может стать еще больше, чем в 2023 году.

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      Полина Кислицына
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