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19:53, 1 апреля 2024Экономика

Москвичам пообещали жаркое лето

Синоптик Ильин: 2024 год может оказаться теплее предыдущего

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Текущий год может оказаться теплее 2023-го, когда по всему земному шару было зарегистрировано рекордное потепление. Об этом синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил в разговоре с «Вечерней Москвой».

Он отметил, что прогнозирование рекордного тепла основано только на научных исследованиях и истории наблюдений за погодой. Согласно норме для Московского региона и Центральной России продолжительность жарких дней летом составляет не более двух недель. При этом в 2023 году этот период длился не менее трех недель. Тогда температура не опускалась ниже плюс 25-30 градусов Цельсия. В некоторые дни на солнце было еще теплее. Следовательно, можно сделать вывод о том, что и в этом году количество жарких дней составит не менее трех недель. Не исключено также, что их количество превысит показатели прошлого лета.

Эксперт связал подобные явления с феноменом Эль-Ниньо, когда температура поверхности воды в экваториальной части Тихого океана аномально возрастает. Это приводит к волнам жары во множестве регионов мира.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил об окончании климатического феномена Эль-Ниньо. По его словам, переход явления к нейтральной фазе начнется в конце апреля — середине мая 2024 года. Эль-Ниньо сменится противоположным явлением. По словам американского метеоролога Джона Бараника, Ла-Нинья, характеризующееся аномальным понижением температуры вод Тихого океана, начнется осенью этого года.

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      Мария Черкасова
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