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12:24, 29 марта 2024Среда обитания

Синоптик сообщил об окончании действия одного опасного явления

Синоптик Вильфанд: действие Эль-Ниньо заканчивается

Фото: Unsplash

Действие климатического феномена Эль-Ниньо заканчивается. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Эффект Эль-Ниньо связан с аномальным повышением температуры поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. В конце апреля — середине мая 2024 года начнется постепенный переход от Эль-Ниньо к нейтральной фазе. По словам Вильфанда, это имеет очень большое значение для температуры на Земле. Синоптик напомнил, что в течение восьми месяцев, начиная с июля 2023 года, средняя глобальная температура была рекордно высокой. При этом феномен особо не влиял на температуры в России — в европейской части страны столбики термометров в среднем оказывались на три-четыре градуса ниже нормы.

Вильфанд также напомнил, что при повышении глобальной температуры увеличивается количество опасных явлений, например тропических циклонов. Однако к умеренным широтам это имеет отдаленное отношение.

Ранее американский метеоролог Джон Бараник заявил, что процесс, обратный феномену Эль-Ниньо, — Ла-Нинья, начнется осенью этого года. Этот феномен характеризуется аномальным понижением температуры вод Тихого океана.

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      Мария Черкасова
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