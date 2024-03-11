Спрогнозирован приход угрожающего природного явления

Метеоролог Бараник: природный феномен Ла-Нинья наступит осенью

Природный феномен Эль-Ниньо, принесший миру рекордную жару и засухи, ослабевает. На смену ему закономерно придет обратный процесс — Ла-Нинья. Наступление угрожающего явления предсказал американский метеоролог Джон Бараник, его слова приводит The Western Producer.

По сведениям синоптика, Ла-Нинья, характеризующаяся аномальным понижением температуры вод Тихого океана, начнется осенью. Переходная фаза между горячей и холодной фазами Южной осцилляции займет весну и лето. В своем прогнозе специалист основывается не на метеоданных, а на истории. Разрушительный Супер Эль-Ниньо, который пришелся на зиму 2023 года, с 50-х случался лишь пять раз.

Из-за действия Эль-Ниньо эта зима стала небывало теплой с большим количеством осадков. Для США теплее обычного окажется и весна. Летом американский синоптик ожидает рекордную жару, центр страны затянет «большая лужа горячего воздуха».

Более точный срок окончания действия Эль-Ниньо ранее назвали российские метеорологи. По их информации, феномен завершится в апреле. Прогнозы, обещавшие 2024 году самое жаркое лето в истории, синоптики посчитали преждевременными.