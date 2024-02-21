Среда обитания
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14:03, 21 февраля 2024Среда обитания

Эксперт заявил об окончании предвещающего самое жаркое лето в истории феномена

Синоптик Вильфанд: Эль-Ниньо прекращается в апреле, температуры будут понижаться

Фото: Unsplash

Природное явление Эль-Ниньо, связанное с аномальным повышением температуры поверхности воды в экваториальной части Тихого океана, прекращается в апреле 2024 года. Срок его окончания назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова приводит агентство РИА Новости.

«По всем оценкам, по моделям… начиная с апреля Эль-Ниньо прекращается. То есть температура воды на востоке Тихого океана начнется понижаться до нормы», — заявил синоптик на пресс-конференции. По словам эксперта, после того, как феномен Эль-Ниньо, который мог вызвать самое жаркое лето в истории, перестанет оказывать влияние на климат планеты, температуры начнут понижаться. Он отметил, что во второй половине текущего года с вероятностью более чем в 60 процентов наступит «холодная» фаза океанских течений под названием Ла-Нинья: при нем тепло, в отличие от Эль-Ниньо, уходит в океан, а не в атмосферу.

Днем ранее лету 2024 года в России предрекли звание самого жаркого за всю историю метеорологических наблюдений. Позже Роман Вильфанд назвал эту новость чепухой, добавив, что зимой невозможно точно определить, какая погода будет летом.

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      Полина Кислицына
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