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19:01, 20 февраля 2024Среда обитания

Синоптик назвал чепухой новость о предстоящем рекордно жарком лете в Москве

Синоптик Вильфанд: зимой невозможно прогнозировать летнюю погоду

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

В настоящее время не существует научных методов для долгосрочного прогноза экстремальных событий, заявил NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Так он прокомментировал новость о том, что предстоящее лето в России окажется рекордно жарким. По словам синоптика, зимой невозможно с точностью прогнозировать, каким будет лето в Москве — сухим, влажным, дождливым, неустойчивым или экстремально жарким.

«Это чепуха. После таких прогнозов плечами пожимать, да и только», — заявил Вильфанд, добавив, что вероятность аномально жаркой погоды очень мала. Он предположил, что новость сформулировал несильно знакомый с научными исследованиями человек.

Ранее СМИ сообщили, что лето 2024 года в России станет самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. Уже в июне температура будет на семь градусов превышать климатическую норму. В Москве, Твери, Калуге, Калининграде столбики термометров будут подниматься до 35 градусов. Причину аномалий назвали природное явление Эль-Ниньо.

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      Мария Черкасова
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