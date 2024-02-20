Лету 2024 года в России предрекли звание самого жаркого в истории

«Известия»: лету 2024 года в России предрекли звание самого жаркого в истории

Лето 2024 года в России станет самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. Такое звание ему предрекли синоптики, пишут «Известия».

По прогнозам экспертов, уже в июне температура будет на семь градусов превышать климатическую норму. Так, в Москве, Твери, Калуге, Калининграде столбики термометров будут подниматься до 35 градусов. Рекордная жара также прогнозируется на Дальнем Востоке, Урале, на Северном Кавказе, в Сибири и Поволжье.

Причиной таких погодных аномалий станет природное явления Эль-Ниньо, связанное с аномальным повышением температуры поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. В 2023 году данный феномен после примерно четырехлетнего перерыва вновь стал оказывать влияние на климат, при этом специалисты отмечают, что второй год Эль-Ниньо обычно теплее первого.

Ранее январь 2024 года признали самым жарким за всю историю наблюдений.