Январь 2024 года оказался самым жарким в истории

Copernicus: мир пережил самый жаркий январь в истории

Январь 2024 года оказался самым жарким за всю историю наблюдений. О том, что мир пережил рекордно теплый второй месяц зимы, сообщают специалисты службы Евросоюза по изменению климата Copernicus.

По данным климатологов, прошлый максимальный показатель был зафиксирован в 2020 году. В Copernicus отметили, что январь текущего года стал восьмым подряд самым жарким месяцем в истории — рекордные показатели фиксировались с июня 2023 года.

«Это не только самый теплый январь за всю историю наблюдений, но мы также только что впервые пережили целый год, когда среднемировая температура более чем на 1,5 градуса Цельсия превышала значения доиндустриального периода», — заявила заместитель директора Copernicus Саманта Берджесс.

Ученые призвали человечество нарастить усилия по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу — это единственное, что спасет планету от глобального потепления и его катастрофических последствий.

2023 год уже получил статус самого жаркого в истории. С вероятностью один к трем 2024-й ожидает та же судьба, спрогнозировали исследователи.