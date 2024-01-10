2023 год получил статус самого жаркого в истории

Copernicus: 2023 год стал самым жарким в истории

2023 год стал самым жарким в истории наблюдений. Об этом сообщили специалисты из службы Евросоюза Copernicus, подготовившие ежегодный глобальный отчет.

Исследователи отметили, что 2023-й получил такой статус благодаря ряду дневных и месячных рекордов — с июня по декабрь включительно специалисты фиксировали на Земле беспрецедентные показатели температуры воздуха. В результате минувший год с большим отрывом обогнал 2016-й, который ранее считался самым жарким в истории. Средняя температура на Земле за прошлый год оказалась на 0,17 градуса выше, чем в 2016 году, и составила 14,98 градуса.

Помимо этого, средняя температура в 2023-м была на 1,48 градуса Цельсия выше по сравнению с аналогичным параметром доиндустриального периода (между 1850 и 1900 годами). При этом в некоторые из дней 2023 года было более чем на два градуса Цельсия теплее, чем в доиндустриальную эпоху, тогда как, в соответствии с Парижским соглашением по климату, страны-участницы должны сдерживать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса по сравнению с вышеуказанным периодом.

Специалисты пояснили, что одной из основных причин экстремальной жары стало воздействие феномена Эль-Ниньо, связанного с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. В число других факторов, повлиявших на нагревание планеты, вошли масштабные лесные пожары и растущая концентрация парниковых газов.

Днем ранее ученые допустили, что 2024-й опередит 2023-й и станет самым жарким годом в истории.