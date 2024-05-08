На Солнце зарегистрировали 15 мощных вспышек

На Солнце зарегистрировали 15 мощнейших вспышек класса Х

Ученые зарегистрировали 15 мощных вспышек на Солнце 8 мая. Две из них оказались высочайшего класса Х. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ИПГ).

Первую вспышку М3.3 зафиксировали в 00:26 по московскому времени, продлилась она 29 минут. Последнюю вспышку зарегистрировали в 15:04 по московскому времени, она оказалась второй по мощности за день.

Помимо этого, 8 мая произошли вспышки высочайшего класса Х1.0 и X1.0/1B. Некоторые из них сопровождались нарушением КВ-радиосвязи и выбросом корональной массы. Всего было зарегистрировано 15 вспышек класса М и Х.

5 мая ученые зафиксировали семь мощных вспышек на Солнце, две из них относятся к классу Х. Ранее вспышку класса X фиксировали в пятницу, 3 мая. Из-за нее на Земле началась магнитная буря класса G3, оцененная как «сильная» по шкале мониторинга. В это время в некоторых регионах европейской части России можно было увидеть полярное сияние.