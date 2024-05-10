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02:58, 11 мая 2024Экономика

Рублю предсказали ослабление к осени

«Известия»: к концу осени курс рубля ослабнет до 95 за доллар
СюжетПрогноз курса рубля

Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

К концу осени курс рубля будет колебаться в диапазоне 91-95 рублей, следует из консенсус-прогноза «Известий».

К ослаблению рубля могут привести ужесточение санкций и другие геополитические риски, считают аналитики. Позитивное влияние на российскую валюты оказывают растущие цены на нефть, продление обязательной продажи валютной выручки экспортерами, жесткая политика Центробанка.

В летние месяцы курс будет колебаться вокруг майских значений — около 92 рублей за доллар, хотя в это время на американскую валюту повышенный спрос из-за выезда россиян в другие страны на отдых.

8 мая кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что текущее укрепление рубля до 91 за доллар является временным, это лишь колебание вокруг тренда на снижение курса российской валюты по отношению к американской.

По его прогнозу, к концу мая доллар будет стоить 93 рубля. Аналитик также не исключил, что курс сможет дойти до отметки 93,5-94 рубля за доллар. Евро же будет стоить в районе 100 рублей.

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      Марина Совина
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