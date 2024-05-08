Курсу доллара предрекли рост

Экономист Беляев спрогнозировал укрепление доллара в мае до 93 рублей

Укрепление рубля до 91 за доллар является временным, это лишь колебание вокруг тренда на снижение курса российской валюты по отношению к американской, сообщил «Ленте.ру» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Он также спрогнозировал, каким будет курс валют в мае.

Экономист подчеркнул, что связывает курс валюты с глубинными фундаментальными событиями в экономике. «Мы видим, что наша экономика, несмотря на определенные успехи, все-таки не полностью вышла из проблем, связанных с экономическим ростом, с эффективностью и прочим. Это определяет, что мы нашу валюту не можем считать вполне устойчивой по отношению к доллару, и поэтому мы наблюдаем в последнее время, если смотрим не на ежедневные котировки, а котировки с начала года, — ползучее, но устойчивое снижение рубля по отношению к доллару», — поделился аналитик.

Поскольку фундаментально в сравнительных характеристиках наших экономик ничего не происходит, значит, можно предположить, что тренд на снижение рубля к доллару еще некоторое время продлится, полагает Беляев. Текущее укрепление рубля он счел колебаниями вокруг тренда, происходящими под воздействием временных факторов, в данном случае информационных. По мнению экономиста, на изменение курса могли повлиять инаугурация президента России Владимира Путина и интервенции Минфина.

Временные факторы могут быть разные. Психологическое воздействие, действия Минфина с выходом на биржу, какие-то налоговые периоды могут временно отклонять курс в какую-то сторону, но фундаментальные тенденции они переломить не в состоянии, поэтому, когда прекратится их действие, то опять будут преобладать фундаментальные факторы и опять возобновится это ползучее снижение рубля по отношению к доллару Михаил Беляев экономист

По его прогнозу, к концу мая доллар будет стоить 93 рубля. Аналитик также не исключил, что курс сможет дойти до отметки 93,5-94 рубля за доллар. Евро же будет стоить в районе 100 рублей.

В понедельник, 6 мая, американская валюта опустилась на Московской бирже ниже 91 рубля впервые с 12 марта.

Ранее Минэкономразвития РФ опубликовало прогноз, согласно которому среднегодовой курс российской валюты в рамках базового сценария будет постепенно ослабляться. Ожидается, что в 2025 году показатель достигнет 98,6 рубля за доллар, а в 2027-м — 103,8 рубля.