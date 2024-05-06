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15:43, 6 мая 2024Экономика

Курс доллара опустился до минимума с начала весны

Курс доллара опустился ниже 91 рубля впервые с 12 марта

Фото: Елена Вах / Коммерсантъ

Курс российской валюты укрепился, а доллар оказался на минимуме с начала весны, свидетельствуют данные торгов. Американская валюта опустилась на Московской бирже ниже 91 рубля впервые с 12 марта.

К 15:00 по московскому времени доллар снижался более чем на 60 копеек, до 90,99 рубля.

По словам директора департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максима Тимошенко, мнение которого приводит «Интерфакс», поддержку нацвалюте оказал финальный этап подготовки экспортеров к налоговым выплатам за первый квартал текущего года и март. Среди позитивных для рубля факторов эксперт также отметил продление на год срока действия требования по обязательной продаже валютной выручки для некоторых российских экспортеров, о котором перед праздниками объявили власти.

Ранее Минэкономразвития РФ опубликовало прогноз, согласно которому среднегодовой курс российской валюты в рамках базового сценария будет постепенно ослабляться. Ожидается, что в 2025 году показатель достигнет 98,6 рубля за доллар, а в 2027-м — 103,8 рубля.

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