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16:11, 27 апреля 2024Экономика

Обязательную продажу валютной выручки продлили в России

Кабмин РФ продлил на год обязательную продажу валютной выручки экспортерами

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Правительство РФ утвердило постановление о продлении до 30 апреля 2025 года требования по обязательной продаже валютной выручки для некоторых российских экспортеров. В сообщении кабмина говорится, что речь идет о 43 группах компаний из разных отраслей экономики страны.

Согласно подписанному документу, с 90 до 120 дней увеличен срок зачисления экспортерами валютной выручки на свои счета со дня передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ и оказания услуг в соответствии с внешнеторговыми контрактами.

Требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки было введено указом президента РФ в октябре 2023 года. В соответствии с ним экспортерам предписали сдавать в Центробанк и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты с учетом необходимости зачисления 80 процентов валютных поступлений на счета в России и продажи на внутреннем рынке 90 процентов от этого объема. Власти отмечают, что мера помогла стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке.

Как отмечает экономист Михаил Беляев, решение продлить срок действия требования об обязательной продаже валютной выручки фундаментально на рубль сейчас не повлияет, но за счет него нацвалюта станет менее волатильной.

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      Дмитрий Воронин
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