Описаны последствия продления продажи валютной выручки

Экономист Беляев: рубль будет менее волатилен из-за решения по валютной выручке

Решение властей продлить требования об обязательной продаже валютной выручки фундаментально на курс не повлияет, однако за счет этого рубль будет менее волатильным, полагает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Последствия возможного продления меры он описал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее о том, что в России собираются до конца года продлить продажу валютной выручки крупнейшими компаниями-экспортерами, со ссылкой на федеральных чиновников сообщила газета «Ведомости».

Экономист объяснил, что курс отклоняется от базовых значений под влиянием конъюнктурных факторов, спроса и предложения. Так возникают колебания курса, при чем иногда достаточно размашистые. «Когда вы требуете продажи валютной выручки, вы таким образом сглаживаете эти вот пики колебаний вокруг тренда, вокруг базовых значений, и, на мой взгляд, это исключительно позитивный фактор», — поделился Беляев.

Вместе с тем эксперт отметил, что продление обязательной продажи валютной выручки позволит сгладить размашистые колебания курса, убрать спекулятивную составляющую, но не окажет влияния на базовые значения курса и общий тренд. «Трендовые значения определяются совершенно другими вещами: темпами роста, эффективностью экономики и прочим», — заключил он.

Изначально, согласно указу Владимира Путина, репатриация выручки была введена на полгода. Срок его действия истекает 30 апреля. Вплоть до недавнего времени окончательного решения о продлении или завершении срока не было.

Как говорили в Минфине, введение требования обязательной продажи валютной выручки рядом российских компаний связано с необходимостью стабилизировать курс рубля.