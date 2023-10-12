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12:16, 12 октября 2023Экономика

Путин обязал экспортеров продавать валютную выручку. Стоит ли ждать укрепления рубля?

Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, которую получают некоторые российские экспортеры по внешнеторговым договорам. Такое решение было принято для стабилизации курса рубля.

Репатриация выручки вводится сроком на полгода и коснется отдельных компаний. Прежде всего речь идет о компаниях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства. Объемы и сроки будет устанавливать правительство. При этом в отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входят мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.

Курс рубля укрепился на новостях об указе Путина

На новостях об указе курс рубля заметно укрепился. На минимуме с начала торгов 12 октября доллар торговался по 96,455 рубля, что на 3,745 рубля ниже цены закрытия вчерашней сессии. Это наименьшее значение с 27 сентября, когда доллар торговался по 96,2 рубля. Евро при этом снизился до 102,6 рубля, подешевев на 3,9 рубля к закрытию среды. Это минимум с 29 сентября.

Курс доллара от TradingView

Российские власти приветствовали решение Кремля. Например, первый вице-премьер России Андрей Белоусов полагает, что введенные президентом меры позволят снизить возможность для валютных спекуляций, а обязательства по продаже валютной выручки не станут обременительными для добросовестных участников рынка.

Рассчитываем, что вводимые обязательства по продаже валютной выручки не станут обременительными для добросовестных участников рынка

Андрей Белоусовпервый вице-премьер России

Некоторые эксперты считают, что после этого рубль укрепится. В этом уверен руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. По его словам, ситуация с ослаблением рубля является «омерзительной», поскольку это не экономическая девальвация. Падение курса вызвало недоверие к рублю. В связи с этим Колташов считает, что решение президента о продаже экспортерами валютной выручки совершенно правильное.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

О поддержке рубля в ближайшей перспективе говорит и аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских. «Но тут стоит отметить, что порядка 90 процентов всей валютной выручки и так продавалось на рынке, в сентябре объем продаж составил 9,2 миллиарда долларов, прибавив 27 процентов к августу. В данном случае можно говорить о дополнительном 1 миллиарде долларов в виде продаж, но на курсе это скажется несильно, рубль может окрепнуть на 2-3 процента», — сказал он.

Рубль может окрепнуть на 2-3 процента, полагают эксперты

В целом такая мера может остановить обвал рубля, вернув курс ближе к цели Минфина и Минэкономразвития на 2024 год, то есть к 90 рублям за доллар, отметил, комментируя сообщения об указе, автор Telegram-канала Truevalue Виктор Тунев. Как считает экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александра Исакова, власти намерены стабилизировать курс приблизительно на 100 рублей за доллар и не допустить дальнейшего падения рубля.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Иные не исключают, что положительный эффект для российской валюты будет временным. «Непонятно, что делать компаниям, у которых большая часть экспортной выручки в рублях. Неясно, как все это будет работать. Но первая реакция рынка позитивна — доллар рухнул почти на три рубля», — отметил экономист банка «ЦентроКредит» Евгений Суворов. Он считает, что предлагаемый механизм пока до конца неясен, и оценить его эффект сразу не получится. «Единственным действенным механизмом стабилизации рубля, на наш взгляд, является соответствующее охлаждение перегретого (бюджетными расходами) внутреннего спроса путем ужесточения денежно-кредитной политики», — подытожил он.

Российский ЦБ поддержал идею возврата к обязательной продаже валютной выручки

Со своей стороны российский Центробанк считает, что возврат к обязательной продаже валютной выручки может внести вклад в снижение волатильности курса рубля и поспособствует улучшению ситуации с ликвидностью.

При этом адресный характер данных ограничений позволит сохранить выработанные схемы внешнеторговых расчетов для большинства участников внешнеторговой деятельности

Центробанк

Ключевыми факторами стабильности валютного рынка Банк России назвал внешнеторговый баланс и проводимую им денежно-кредитную политику, направленную на снижение инфляции.

Также регулятор назвал несколько основных факторов, которые помогают стабилизировать курс национальной валюты. Во-первых, речь идет о повышении ключевой ставки: сейчас она составляет 13 процентов. Также стабилизации помогает отказ от покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила: с начала августа регулятор не приобретает юани на нефтегазовые сверхдоходы, а лишь перераспределяет валюту в пользу Минфина внутри уже имеющихся в распоряжении резервов.

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    Платон Щукин
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