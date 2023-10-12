Путин обязал экспортеров продавать валютную выручку. Стоит ли ждать укрепления рубля?

Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров

Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, которую получают некоторые российские экспортеры по внешнеторговым договорам. Такое решение было принято для стабилизации курса рубля.

Репатриация выручки вводится сроком на полгода и коснется отдельных компаний. Прежде всего речь идет о компаниях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства. Объемы и сроки будет устанавливать правительство. При этом в отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входят мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.

Курс рубля укрепился на новостях об указе Путина

На новостях об указе курс рубля заметно укрепился. На минимуме с начала торгов 12 октября доллар торговался по 96,455 рубля, что на 3,745 рубля ниже цены закрытия вчерашней сессии. Это наименьшее значение с 27 сентября, когда доллар торговался по 96,2 рубля. Евро при этом снизился до 102,6 рубля, подешевев на 3,9 рубля к закрытию среды. Это минимум с 29 сентября.

Российские власти приветствовали решение Кремля. Например, первый вице-премьер России Андрей Белоусов полагает, что введенные президентом меры позволят снизить возможность для валютных спекуляций, а обязательства по продаже валютной выручки не станут обременительными для добросовестных участников рынка.

Рассчитываем, что вводимые обязательства по продаже валютной выручки не станут обременительными для добросовестных участников рынка Андрей Белоусов первый вице-премьер России

Некоторые эксперты считают, что после этого рубль укрепится. В этом уверен руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. По его словам, ситуация с ослаблением рубля является «омерзительной», поскольку это не экономическая девальвация. Падение курса вызвало недоверие к рублю. В связи с этим Колташов считает, что решение президента о продаже экспортерами валютной выручки совершенно правильное.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

О поддержке рубля в ближайшей перспективе говорит и аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских. «Но тут стоит отметить, что порядка 90 процентов всей валютной выручки и так продавалось на рынке, в сентябре объем продаж составил 9,2 миллиарда долларов, прибавив 27 процентов к августу. В данном случае можно говорить о дополнительном 1 миллиарде долларов в виде продаж, но на курсе это скажется несильно, рубль может окрепнуть на 2-3 процента», — сказал он.

Рубль может окрепнуть на 2-3 процента, полагают эксперты

В целом такая мера может остановить обвал рубля, вернув курс ближе к цели Минфина и Минэкономразвития на 2024 год, то есть к 90 рублям за доллар, отметил, комментируя сообщения об указе, автор Telegram-канала Truevalue Виктор Тунев. Как считает экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александра Исакова, власти намерены стабилизировать курс приблизительно на 100 рублей за доллар и не допустить дальнейшего падения рубля.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Иные не исключают, что положительный эффект для российской валюты будет временным. «Непонятно, что делать компаниям, у которых большая часть экспортной выручки в рублях. Неясно, как все это будет работать. Но первая реакция рынка позитивна — доллар рухнул почти на три рубля», — отметил экономист банка «ЦентроКредит» Евгений Суворов. Он считает, что предлагаемый механизм пока до конца неясен, и оценить его эффект сразу не получится. «Единственным действенным механизмом стабилизации рубля, на наш взгляд, является соответствующее охлаждение перегретого (бюджетными расходами) внутреннего спроса путем ужесточения денежно-кредитной политики», — подытожил он.

Российский ЦБ поддержал идею возврата к обязательной продаже валютной выручки

Со своей стороны российский Центробанк считает, что возврат к обязательной продаже валютной выручки может внести вклад в снижение волатильности курса рубля и поспособствует улучшению ситуации с ликвидностью.

При этом адресный характер данных ограничений позволит сохранить выработанные схемы внешнеторговых расчетов для большинства участников внешнеторговой деятельности Центробанк

Ключевыми факторами стабильности валютного рынка Банк России назвал внешнеторговый баланс и проводимую им денежно-кредитную политику, направленную на снижение инфляции.

Также регулятор назвал несколько основных факторов, которые помогают стабилизировать курс национальной валюты. Во-первых, речь идет о повышении ключевой ставки: сейчас она составляет 13 процентов. Также стабилизации помогает отказ от покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила: с начала августа регулятор не приобретает юани на нефтегазовые сверхдоходы, а лишь перераспределяет валюту в пользу Минфина внутри уже имеющихся в распоряжении резервов.