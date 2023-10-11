Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров

Песков: Путин ввел обязательную продажу валютной выручки для экспортеров России

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому для некоторых российских компаний-экспортеров вводится обязательное правило продажи иностранной валюты, получаемой в качестве выручки. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Они будут должны начиная с даты, которая устанавливается правительством России, зачислять на свои счета в уполномоченных банках заработанную иностранную валюту и осуществлять обязательную продажу на внутреннем рынке этой иностранной валюты», — уточнил Песков.

Перечень компаний, обязанных выполнять эти условия, указан в подписанном президентом документе. По словам Пескова, процент подлежащей обязательной продаже валюты установит российское правительство, следить за соблюдением предписаний будет Финансовая служба по финансовому мониторингу.

«Упомянутая федеральная служба будет назначать уполномоченных представителей в те самые российские экспортеры. Указ детально прописывает полномочия представителей, которые будут назначаться в компании», — сообщил пресс-секретарь президента РФ. Российских экспортеров уведомят о включении в перечень в течение следующих семи дней.

Ранее ЦБ предложил дать иностранным банкам доступ к цифровому рублю для обхода системы SWIFT. Согласно проекту, с 2025 года будет создан специальный счет, на котором будут учитываться цифровые рубли иностранных кредитных организаций, операции по нему будут совершаться в соответствии с положением «О платформе цифрового рубля».