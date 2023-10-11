Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:44, 11 октября 2023Россия

Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров

Песков: Путин ввел обязательную продажу валютной выручки для экспортеров России

Фото: Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому для некоторых российских компаний-экспортеров вводится обязательное правило продажи иностранной валюты, получаемой в качестве выручки. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Они будут должны начиная с даты, которая устанавливается правительством России, зачислять на свои счета в уполномоченных банках заработанную иностранную валюту и осуществлять обязательную продажу на внутреннем рынке этой иностранной валюты», — уточнил Песков.

Перечень компаний, обязанных выполнять эти условия, указан в подписанном президентом документе. По словам Пескова, процент подлежащей обязательной продаже валюты установит российское правительство, следить за соблюдением предписаний будет Финансовая служба по финансовому мониторингу.

«Упомянутая федеральная служба будет назначать уполномоченных представителей в те самые российские экспортеры. Указ детально прописывает полномочия представителей, которые будут назначаться в компании», — сообщил пресс-секретарь президента РФ. Российских экспортеров уведомят о включении в перечень в течение следующих семи дней.

Ранее ЦБ предложил дать иностранным банкам доступ к цифровому рублю для обхода системы SWIFT. Согласно проекту, с 2025 года будет создан специальный счет, на котором будут учитываться цифровые рубли иностранных кредитных организаций, операции по нему будут совершаться в соответствии с положением «О платформе цифрового рубля».

Что думаешь? Оцени!
    Александра Синицына
    Обсудить
    Последние новости

    На ядерном объекте Израиля произошел инцидент. Там могут производить оружейный плутоний

    Олимпийского чемпиона из России отстранили из-за картинки в соцсетях

    В США отменили выборы нового спикера палаты представителей в среду

    52-летняя Лера Кудрявцева раскрыла свой единственный омолаживающий ритуал

    В Палестине призвали Европу ввести санкции против Израиля

    Путин рассказал об альтернативе европейскому рынку по газу

    Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров

    В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

    США передали Израилю противоракеты для систем ПРО «Железный купол»

    В ООН не подтвердили информацию о передаче Россией оружия для ХАМАС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости