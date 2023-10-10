ЦБ предложил дать иностранным банкам доступ к цифровому рублю с 2025 года

В России предложили дать иностранным банкам доступ к цифровому рублю с 2025 года для обхода системы SWIFT. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект Центробанка.

В настоящее время регулятор готовит нормативную базу для подключения зарубежных банков к цифровому рублю.

Согласно проекту, с 2025 года будет создан специальный счет, на котором будут учитываться цифровые рубли иностранных кредитных организаций. Операции по нему будут совершаться в соответствии с положением «О платформе цифрового рубля».

РБК отмечает, что в соответствии с законом о цифровом рубле иностранные банки могут быть участниками платформы и открывать счета в цифровых рублях, но этому противоречит действующая версия положения.

В Центробанке уточнили, что при построении платформы цифрового рубля рассматривалась возможность трансграничного взаимодействия, поэтому она прописана в законе. Теперь ее необходимо отразить в соответствующих подзаконных актах.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что цифровая валюта будет доступна в России примерно к концу 2023 года.

24 июля президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля. Операции с новой валютой можно будет проводить на специальной платформе.