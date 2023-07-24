Путин подписал закон о цифровом рубле

Президент Путин подписал закон о внедрении в России цифрового рубля

Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о третьем виде национальной валюты наряду с наличной и безналичной формами денег. Основные положения закона вступают в силу с 1 августа 2023 года.

Совершать операции с цифровым рублем можно будет на специальной платформе. Оператором данной информационной системы станет Банк России. Правила платформы цифрового рубля будут размещаться на официальном сайте регулятора. Согласно закону, Центробанк будет гарантировать тайну о счетах цифрового рубля, об остатках на них и об операциях пользователей.

Цифровой рубль — это актив, который хранится в специальном электронном кошельке. В отличие от криптовалют, его выпускает только Банк России. С помощью цифровой валюты россияне могут оплачивать товары и услуги, проводить платежи, переводить деньги, а также оплачивать сделки с финансовыми инструментами и активами. При этом на вклады и депозиты в банках зачислить цифровые рубли будет нельзя.

Центробанк анонсировал запуск пилотного проекта по тестированию цифрового рубля в январе 2022 года. В эксперименте на текущий момент участвуют 34 кредитные организации. Массовое внедрение цифрового рубля в стране возможно с начала 2025 года, заявила ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

