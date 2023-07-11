В России создали цифровой рубль. Для чего он нужен и когда им можно будет воспользоваться?

Госдума приняла в третьем чтении закон о внедрении цифрового рубля

Госдума 11 июля приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, создающий основу для внедрения в России цифрового рубля, следует из карточки законопроекта в системе обеспечения законодательной деятельности.

Документ был внесен группой депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Закон вступит в силу с 1 августа 2023 года, за исключением отдельных норм, которые начнут действовать позже.

Цифровой рубль будет являться альтернативной формой национальной валюты наряду с наличными и безналичными рублями

Эмитентом новой формы валюты, а также оператором платформы цифрового рубля назначен Банк России. ЦБ будет гарантировать тайну о счетах цифрового рубля и об остатках на них, а также об операциях пользователей. Важно отметить, что на вклады и депозиты в банках зачислить цифровые рубли будет нельзя.

Нерезиденты смогут проводить операции с цифровыми рублями без ограничений. В принятом Госдумой законопроекте уточняется понятие «иностранная валюта» в контексте цифрового рубля — ей будут считать цифровые нацвалюты, эмитированные иностранными ЦБ. До 31 декабря 2024 года все решения о том, кто сможет пользоваться цифровым рублем и какие операции с ним допустимы, будет принимать Банк России по согласованию с Росфинмониторингом.

Что такое цифровой рубль

Цифровой рубль — это цифровой код, хранящийся в специальном электронном кошельке. От криптовалют он отличается тем, что выпускается исключительно Центробанком и обеспечивается его резервами. А его отличие от безналичных денег состоит в том, что цифровой рубль может храниться только на специализированной платформе Банка России.

С помощью цифровых рублей россияне смогут оплачивать товары и услуги, проводить платежи, переводить деньги, а также оплачивать сделки с финансовыми инструментами и активами. ЦБ будет осуществлять транзакции с новой формой валюты как онлайн, так и офлайн. Во втором случае пользователям предложат предварительно зарезервировать определенную сумму цифровых рублей в электронном кошельке.

300 000 цифровых рублей будет составлять лимит на пополнение электронного кошелька

Банк России будет открывать только один цифровой кошелек для каждого физического или юридического лица. Лимит на пополнение такого счета будет составлять 300 тысяч рублей, говорила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Зачислять цифровые рубли на кошелек и, напротив, снимать деньги оттуда россияне смогут через свои счета в банках.

Когда россияне смогут воспользоваться цифровым рублем

Центробанк анонсировал запуск пилотного проекта по тестированию цифрового рубля в январе 2022 года. Для эксперимента регулятор отобрал 15 коммерческих банков. К концу марта 2023 года восемь из них завершили тестирование переводов цифрового рубля между физлицами. В апреле Центробанк сообщил о второй волне тестирования, к которому присоединились еще 19 кредитных организаций.

Виды Москвы. Здание Центрального Банка России на Неглинной улице. 16.05.2023. Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Изначально ЦБ предполагал, что широкому кругу россиян новая форма валюты станет доступна с 2030 года. До 2024 года Банк России планировал наладить обмен цифрового рубля на иностранную валюту и возможность открытия кошельков клиентам-нерезидентам. Однако из-за введения новых антироссийских санкций в 2022 году, многие из которых коснулись финансового сектора, регулятор ускорил тестирование и доработку цифрового рубля. В конце этого апреля глава Минфина Антон Силуанов пообещал, что ЦБ запустит его в обращение до конца года.