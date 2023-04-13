ЦБ сообщил о второй волне тестирования цифрового рубля

Центробанк сообщил, что к тестированию цифрового рубля присоединились еще 19 банков

Центральный банк России сообщил, что финансовые учреждения проявили активный интерес к цифровому рублю, и ко второй волне его тестирования присоединились 19 банков. Комментарий директора департамента национальной платежной системы ЦБ Аллы Бакиной приводит «Прайм».

Она уточнила, что регулятор получил обращения и от других кредитных организаций, которые получили всю необходимую документацию и также готовы к реализации функционала национальной цифровой валюты. Бакина, выступая на Платежной конференции Ассоциации банков России, также заявила, что ЦБ с нетерпением ожидает подготовки законодательной базы для цифрового рубля. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ответил ей, что в этом направлении ведется активная работа, и в мае все вопросы могут быть урегулированы.

Законопроект, создающий основу для внедрения цифрового рубля, был одобрен Госдумой в первом чтении в марте. В документе закреплены понятия «платформа цифрового рубля», «участник и пользователь платформы», «цифровой счет (кошелек)». Эмитентом и оператором платформы стал Центробанк, на него возложены обязанности по организации и обеспечению ее функционирования. Также ЦБ будет отвечать за сохранность цифровых рублей и учет информации об операциях с ними.

Ранее результаты исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру» показали, что более трети россиян не разобрались в принципах работы цифрового рубля. При этом только 14 процентов опрошенных уверены, что станут его активными пользователями, а 20 процентов будут прибегать к использованию цифровой валюты только в случае необходимости, например для получения выплат от государства.

