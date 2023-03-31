Треть россиян не поняли принцип работы цифрового рубля

38% россиян не разобрались в принципах работы цифрового рубля накануне его запуска ЦБ

Более трети россиян, 38 процентов, признались, что так и не поняли принцип работы цифрового рубля. Об этом свидетельствуют результаты исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру», которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

Накануне запуска Центробанком нового платежного средства аналитики портала провели опрос о готовности жителей России к введению нового вида валюты. Только 34 процента респондентов заявили, что готовы начать использовать цифровой рубль. Из них 14 процентов уверены, что станут активными пользователями, а оставшиеся 20 процентов будут прибегать к его использованию только в случае необходимости, например для получения выплат от государства. При этом 28 процентов опрошенных и вовсе рассказали о своем недоверии к новому инструменту и о том, что не собираются его применять.

По словам коммерческого директора «Выберу.ру» Ярослава Баджурака, цифровой рубль сможет оказать глобальное влияние на банковскую отрасль, но рядовой потребитель еще не разобрался в продукте, и потенциальные преимущества для него неясны. Пока не создано программ лояльности или бонусов, аналогичных традиционным банковским продуктам, поэтому для большинства россиян безналичная оплата будет предпочтительней, добавил он.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил, что цифровой рубль будет стоить столько же, сколько и уже существующий, и пользоваться точно такой же покупательной способностью. Эксперт выразил мнение, что с его появлением платежи станут более быстрыми и удобными.