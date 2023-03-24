Экономист описал изменения после введения в России цифрового рубля

Экономист Беляев спрогнозировал ускорение и упрощение платежей цифровым рублем

Важно понимать, что цифровой рубль будет стоить столько же, сколько и уже существующий, и пользоваться точно такой же покупательной способностью, обратил внимание кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о том, что изменится с введением в России цифрового рубля.

Принципиальные изменения

С точки зрения экономики введение цифрового рубля ничего не изменит, подчеркнул специалист. «Это изменение алгоритма и тех технологий, которые предполагают эмиссию безналичного рубля и его дальнейший оборот. То есть это техническая сторона вопроса, экономическое содержание не меняется», — пояснил он.

Практически ничего не изменится и с точки зрения граждан. Во-первых, цифровой рубль не предполагает какого-то курсового соотношения по отношению к тому рублю, который уже существует, отметил экономист. Во-вторых, не будет никаких препятствий для его перевода в наличные, убежден он.

У вас был, допустим, телевизор, работающий по принципу аналогового телевидения, а потом ввели цифровой телевизор. Что для вас изменилось? Там картинка и здесь картинка, четкость и другие детали — это уже мелочи. Здесь то же самое Михаил Беляев экономист

Плюсы

Так как новые алгоритмы больше приспособлены к современным информационным технологиям, платежи станут более быстрыми и удобными, полагает аналитик. И доступ к ним получат в отдаленных уголках страны. Дело в том, что цифровой рубль будет использоваться через цифровой кошелек, и для проведения операций станет необязательным интернет.

«Если речь идет о банковской карте, вам обязательно нужен интернет, потому что вы по этому каналу сначала заходите в банк, получаете доступ к счету и дальше начинаете уже с этим счетом оперировать, а кошелек — это когда у вас все сведения о счете на карте записаны соответствующим образом, и вы его можете в кассовых аппаратах, терминалах использовать, то есть может быть расширена сфера действий», — объяснил экономист.

В том, что новая технология приведет к снижению стоимости платежных услуг и денежных переводов, как ранее анонсировал Центральный Банк, Беляев не уверен. «На счет того, что должны снизиться тарифы — вряд ли. Дай бог, чтоб эти банки не сказали, мы перешли на новые технологии, сильно потратились и стоить это должно, наоборот, дороже», — поделился аналитик опасениями.

Ранее Беляев в беседе с «Лентой.ру» объяснил, что такой цифровой рубль и чем он будет отличаться от безналичного рубля и биткоина.

Глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что пакет законопроектов о цифровом рубле, одобренных Госдумой в первом чтении, может быть окончательно принят в середине апреля — начале мая.

О том, что клиенты российских банков получат доступ к цифровому рублю с 1 апреля 2023 года, ранее сообщили в Центробанке. В сентябре глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ вместе с 15 банками проводит тестирование цифрового рубля. Использовать новую валюту, по задумке властей, сможет ограниченный круг граждан в рамках тестирования.