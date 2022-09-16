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Россияне получат доступ к цифровому рублю

ЦБ начнет тестировать цифровой рубль в реальных условиях с 1 апреля 2023 года

Фото: Unsplash

Клиенты российских банков получат доступ к цифровому рублю с 1 апреля 2023 года, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину. Тем не менее пользоваться новой валютой сможет лишь ограниченный круг россиян в рамках тестирования.

«Мы сейчас с 15 банками проводим тестирование цифрового рубля, но это действительно такой тестовый режим. Хотим уже с реальными клиентами приступить, тоже в тестовом режиме, но с реальными клиентами в ограниченных объемах, постепенно где-то с 1 апреля 2023 года,» — проинформировала Набиуллина.

В сентябре Минфин назвал сроки запуска международных переводов с использованием криптовалют — такие сделки могут начаться в 2023 году. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал, что бизнес сам будет выбирать, в каком именно цифровом активе вести торговлю: биткоине, эфириуме или другом.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов России и Центробанк переосмыслили подходы к регулированию рынка криптовалют и собираются разрешить их использование в ближайшее время. Мера коснется расчетов за пределами страны.

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Софья Ермакова
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