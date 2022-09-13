Минфин назвал сроки запуска международных сделок с криптовалютами

Минфин: международные сделки с криптовалютами могут начаться в 2023 году

Международные переводы с использованием криптовалют могут начаться в 2023 году, такие сроки запуска назвал «Известиям» директор департамента финансовой стабильности Минфина Иван Чебесков.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал, что бизнес сам будет выбирать, в каком именно цифровом активе вести торговлю: биткоине, эфириуме или другом. «Нужно дать возможность нашей инфраструктуре участвовать в этом процессе, создать ее и регулировать. Надо, чтобы вход на крипторынок был именно через нашу инфраструктуру под жестким контролем регулятора», — заявил он.

В ЦБ подтвердили, что вопрос трансграничных сделок с цифровыми активами прорабатывается. Регулятор напомнил, что не идет речи о легализации криптовалюты как платежного средства на территории России, а также о легализации криптобирж и криптообменников внутри страны. Также прорабатывается вопрос налогообложения международных сделок с цифровыми активами. Кроме того, законодателям предстоит определиться, каким видом имущества будет криптовалюта: денежным средством или ценной бумагой.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов России и Центробанк переосмыслили подходы к регулированию рынка криптовалют и собираются разрешить их использование в ближайшее время. Мера коснется расчетов за пределами страны.