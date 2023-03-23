В России назвали срок принятия закона о цифровом рубле

Анатолий Аксаков: пакет законопроектов о цифровом рубле не будет принят к 1 апреля

Пакет законопроектов о цифровом рубле, одобренных Госдумой в первом чтении, не будет окончательно принят к 1 апреля, заявил глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его слова приводит ТАСС.

«В начале апреля мы, наверное, только рассмотрим все поправки. В середине апреля — начале мая может быть принятие [законопроектов]», — назвал сроки он.

О том, что клиенты российских банков получат доступ к цифровому рублю с 1 апреля 2023 года, ранее сообщили в Центробанке. В сентябре глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ вместе с 15 банками проводит тестирование цифрового рубля. Использовать новую валюту, по задумке властей, сможет ограниченный круг граждан в рамках тестирования.

Создание прототипа платформы цифрового рубля закончилось в декабре 2021 года. Эмитент и оператор платформы — Центральный банк. На ней клиенты будут открывать электронные кошельки и проводить по ним операции через финансовые организации.