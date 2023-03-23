Отличие цифрового рубля от безналичного и биткоина объяснили

Экономист Беляев объяснил отличие цифрового рубля от безналичного новыми технологиями

Разговоры о том, что цифровой рубль — это третья форма валюты при денежной единице недостаточно обоснованы, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, что такой цифровой рубль и чем он будет отличаться от безналичного рубля и биткоина.

Отличается ли цифровой рубль от безналичного

«У нас есть форма одна наличных денег, вторая форма — безналичных денег, а цифровой рубль — это просто применение внутри безналичных денег новых технологий, которые более приспособлены под современное обслуживание», — поделился аналитик. Он привел в пример аналогию с выпуском наличных денег на основе других материалов, полиэтилена или какого-то особого состава бумаги.

Для пользователей ничего не меняется — это приблизительно то же самое Михаил Беляев экономист

Отличие от биткоина

По словам экономиста, есть два больших класса цифровой валюты. Выпуском первого, к которому будет относится цифровой рубль, занимается Центральный Банк (ЦБ) в рамках национального денежного оборота и необходимой эмиссии денег для обслуживания внутреннего оборота. А вот биткоин, эфириум и другие подобные криптовалюты выпускает некая группа людей, и это происходит вне национальных юрисдикций и вне зоны влияния центральных банков.

Эмиссия денег — это исключительно прерогатива ЦБ. Никакой речи о майнинге цифрового рубля быть не может, потому что, если он, не дай бог, станет возможен, это приведет к развалу экономики Михаил Беляев экономист

Как будет выглядеть цифровой рубль

Беляев предположил, что использование цифрового рубля станет возможно при использовании новых карт, которые будут обслуживаться другим алгоритмом. «Как карта Visa и Мир — одна обслуживается одним алгоритмом, а другая другим. И судя по всему, можно будет с одной карты перекинуть средства на другую», — уточнил собеседник «Ленты.ру».

Кроме того, цифровой рубль будет использоваться по принципу кошелька, обратил внимание экономист. И для операций со средствами станет необязательным интернет.

«Пластиковая карта — это значит, что деньги учитываются на счете, лежат в банке, и ваша карта дает доступ по коду, вы заходите в счет, который находится в банке и управляете. А кошелек — это значит, что все сведения о счете записаны на карте, только в этом разница. Предполагается, что это будет цифровой кошелек, у вас деньги все будут записаны на карте, а это значит, вам даже не обязательно выход в интернет», — пояснил аналитик.

Ранее глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что пакет законопроектов о цифровом рубле, одобренных Госдумой в первом чтении, может быть окончательно принят в середине апреля — начале мая.

О том, что клиенты российских банков получат доступ к цифровому рублю с 1 апреля 2023 года, ранее сообщили в Центробанке. В сентябре глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ вместе с 15 банками проводит тестирование цифрового рубля. Использовать новую валюту, по задумке властей, сможет ограниченный круг граждан в рамках тестирования.

Создание прототипа платформы цифрового рубля закончилось в декабре 2021 года. Эмитент и оператор платформы — Центральный банк. На ней клиенты будут открывать электронные кошельки и проводить по ним операции через финансовые организации.