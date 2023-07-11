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17:27, 11 июля 2023Экономика

В России приняли закон о цифровом рубле

Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Государственная дума приняла во втором и третьем чтении закон о цифровом рубле, создающий основу для его внедрения и использования. Об пишет ТАСС со ссылкой на портал Системы обеспечения законодательной деятельности.

Документ определяет ряд понятий, таких как« платформа цифрового рубля», «пользователь платформы цифрового рубля» и «цифровой счет (кошелек)». Также определен порядок открытия, ведения и закрытия цифрового счета.

Закон разделяет понятия «электронные денежные средства» и «безналичные расчеты в форме перевода цифровых рублей», а также «электронные денежные средства» и «цифровые рубли». Отмечается, что привлечение цифровых рублей во вклады (депозиты) будет невозможно. Также в документе уточняется понятие иностранной валюты — к ней будет относиться, в том числе, и национальная цифровая валюта, выпущенная зарубежными центробанками.

За Центральным банком России будет закреплен статус оператора платформы цифрового рубля, а также задачи по организации ее функционирования. Регулятор будет нести ответственность за сохранность цифровых рублей, а также за правильность учета информации об операциях с ними.

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Законопроект вступит в силу 1 августа 2023 года за исключением некоторых его положений, для которых определен другой срок. До 31 декабря 2024 года круг пользователей платформы цифровой нацвалюты, перечень операций и их пороговые суммы будут согласовываться ЦБ с Росфинмониторингом.

Ранее первый заместитель председателя Центробанка России Ольга Скоробогатова заявила, что в России смогут расплачиваться цифровыми рублями в перспективе двух-четырех лет. «Думаю, что все россияне смогут иметь возможность открывать кошельки, получать цифровые рубли и использовать их на горизонте 2025-2027 года», — сообщила она. Скоробогатова подчеркнула, что полномасштабное внедрение цифровой валюты — это длительный процесс, и нет необходимости его ускорять.

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